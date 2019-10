5 'apps' para cuidar tu relación de pareja

Las nuevas tecnologías pueden te ayudar a conectar con el amor de tu vida, mantener una relación a distancia por la facilidad para comunicarte o sepultar tu noviazgo si te sorprenden coqueteando con otra persona virtualmente.



Pero los desarrolladores de aplicaciones quieren ir un poco más lejos y apostar por el amor. Los nuevos servicios digitales llegan para ser un consejero de las parejas o para ayudarte a pasar esos momentos en los que la rutina esta por acabar con el amor.



Mira cuáles son y empieza a probarlas:



1. Desire 42



Propone un juego para parejas que no quieren que su pasión se vea afectada por el paso del tiempo. Los dos deben descargarla para enviarse retos mutuamente y sumar puntos en 10 categorías que van sumando en sensualidad. Es gratuita y disponible para iOS y Android.

,

2. The ChatBook



Convierte en libro tus conversaciones de Whatsapp y permite recuperar todo el diálogo almacenado en el celular y lo mejor de todo es que se puede editar el texto eliminando las discusiones, por ejemplo. Es ideal para recordar momentos especiales como la primera vez que chatearon o quedaron en encontrarse.

,

3. Between



Pensada especialmente para relaciones a distancia porque ofrece información práctica, como la hora local del lugar en el que se encuentra la otra persona o el clima. Además, incluye un chat privado y un calendario sincronizado. Está disponible de forma gratuita para iOS y Android.,

4. Avocado



Esta "app" fue creada por dos exempleados de Google que quisieron conectar a las parejas. Su descarga es gratuita y además de chat privado y calendario sincronizado, permite intercambiar besos y abrazos virtuales que llegan en forma de vibración.

5. You and Me



Como casi todas las aplicaciones para parejas, esta sirve para conectar a dos personas y compartir mensajes , fotos, vídeos. Lo novedoso es que cuenta con servicios únicos que permiten crear memes, editar fotos, enviar imágenes ocultas o hacer montajes. Es también gratuita y disponible para Andriod e iOS. ,