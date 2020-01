Tendencias tecnológicas que se impondrán en el 2017

El 2017 trae un sinfín de sorpresas tecnológicas bajo el brazo. Según vaticinan los portales especializados en tecnología, la transformación digital seguirá arrasando con todo lo que haya a su alrededor y subirse al carro de los avances tecnológicos será prácticamente inevitable.



Las tendencias que llegarán para asentarse en nuestras vidas están marcadas por la inteligencia artificial: como los asistentes virtuales, las aplicaciones de realidad aumentada y los ‘smartphones’ capaces de hacer cada vez más cosas.



Este año, los expertos aseguran que los autos sin conductor acapararán las noticias, que serán leídas desde computadoras híbridas: mitad laptop, mitad tableta.

Estas son algunas predicciones tecnológicas para el año que comienza.

Realidad virtual. Si el año pasado el mundo enloqueció con Pokémon Go, prepárense para el boom de la realidad aumentada. De acuerdo con el portal tecnológico The Next Web, en el 2017 crecerá la producción de ‘gadgets’ enfocados a este tipo de tecnología.



Las experiencias 3D no solo llegarán para entretenernos con videojuegos, también tienen múltiples aplicaciones en el área de la medicina (como rehabilitación muscular o tratamientos postraumáticos) y prometen llevarnos a una realidad mixta más pronto de lo que imaginábamos.



Los gadgets se harán más pequeños, cómodos, ligeros y, sobre, todo baratos, para que más gente pueda disfrutar de esta tecnología.

¡Adiós bordes! Celulares como el Xioami Mi Mix o el Lenovo Zuk Edge están señalando el camino a otros fabricantes: la tendencia es reducir los marcos hasta hacerlos prácticamente inexistentes. Con los bordes, también ‘volarán’ los puertos para audífonos, como ya lo hizo el iPhone 7, y cada vez más funciones serán inalámbricas.

Los nuevos modelos supondrán también un desafío: aprender a sujetar los celulares de otra forma y a manejar los elementos de su interfaz, señala La Vanguardia.

Asistentes virtuales. La inteligencia artificial aplicada a asistentes virtuales y robots conversacionales dará un salto este año. Si bien algunos dispositivos ya son una tendencia extendida en países como Estados Unidos (donde Amazon Echo con Alexa o Google Home son capaces de gestionar muchas tareas del hogar), los chatbots serán más populares y funcionarán mejor.



Las aplicaciones conversacionales, bots que pueden ayudar a los usuarios, ya dieron una pincelada el año pasado de la revolución en materia de atención al cliente que se está gestando y de la que seremos testigos en 2017, señala ABC.

Autos sin conductor. Ya existen y están en fase de pruebas en varios lugares del mundo. La industria crecerá sin freno durante este año, al igual que lo hizo en 2016. Empresas como Ford, Waymo de Google o Tesla quieren demostrar que los autos del futuro están cada vez más cerca.

Computadoras híbridas. Se acabó la indecisión para elegir entre una computadora personal y una tableta. Este año aumentará la producción de ordenadores con teclado táctil removible y se consolidarán en el mercado como uno de los productos ‘dos en uno’ que ofrecen más versatilidad