Pacheco destaca unidad en los Premios Platino

El actor boliviano Reynaldo Pacheco, radicado en Estados Unidos, destacó hoy en La Paz la unidad generada en Iberoamérica en torno a los Premios Platino que, a su juicio, permiten valorar la producción cinematográfica de estos países.



"Finalmente Iberoamérica se ha dado cuenta de lo importante que es la unión entre los países, y sueño con que pase en Bolivia también porque la unión es la fuerza, como dice nuestra moneda", sostuvo Pacheco en una rueda de prensa en La Paz.



El boliviano, quien fue uno de los presentadores en la gala celebrada en Punta del Este el pasado 24 de julio, resaltó el crecimiento progresivo de los premios, creados como una plataforma para celebrar y dar a conocer "las historias que son importantes".



Los premios Platino son organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), y su tercera versión se cumplió después de las realizadas en Panamá y en Marbella (España).



Los galardones nacieron en 2014 con la intención de convertirse en un instrumento de fomento y apoyo a la cinematografía iberoamericana.

Pacheco remarcó que gracias a estos premios, el alcance de difusión de la producción cinematográfica iberoamericana es mayor.



"Gracias a ellos, podemos conocer películas como "El abrazo de la serpiente" o "El clan", que tal vez hubieran desaparecido y nunca las hubiéramos visto. Hoy el mundo las está viendo", afirmó.

Para el boliviano, fue "algo histórico" participar en la gala en Punta del Este y "estar ahí rodeado de prensa de diferentes países del mundo e intercambiando historias".



Pacheco ha trabajado en producciones de Hollywood junto a actores como Christopher Plummer, Ewan McGregor, Eva Longoria, Ernest Borgnine y su compatriota Carla Ortiz, entre otros.



El boliviano fundó la Hollywood Academy of Performing Arts (HAPA), una academia para jóvenes que quieren ser actores. Su nombre saltó a la fama tras su participación en la película Our Brand is Crisis, dirigida por David Gordon Green, en la que compartió reparto con Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony MacKie, Joaquim de Almeida, Scott McNairy y Zoe Kazan.



El filme se basa ligeramente en un documental del mismo nombre sobre la aplicación de estrategias de campañas políticas estadounidenses en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2002, en las que Gonzalo Sánchez de Lozada le ganó a Evo Morales y fue reelegido presidente.

La participación de Pacheco en esta película le valió una nominación a Mejor Actor de Reparto en los premios Imagen Awards, otorgados por The Imagen Foundation de Estados Unidos, que se entregarán el próximo 9 de septiembre en Beverly Hills.



El boliviano, que dijo sentirse "muy bendecido", comparte esa nominación con los actores Edgar Ramírez (Joy) y Lou Diamond Phillips y Rodrigo Santoro, de The 33, la película que narra la odisea vivida por los mineros de Atacama (Chile) que permanecieron 70 días bajo tierra antes de ser rescatados.