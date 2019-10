Bolivia pone en suspenso emisión de bonos soberanos este 2015

La emisión de bonos soberanos en el mercado internacional queda sujeta a un nuevo análisis de la coyuntura internacional y por el momento no se ejecutará, informó este martes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.



La autoridad explicó que esto se debe al desplome gradual de los precios del petróleo, al repunte del dólar y al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir sus tasas de interés, entre otros aspectos.



Según Arce, el Ministerio de Economía analizará detalladamente el comportamiento del mercado internacional antes de comenzar la gira de exhibición ante inversores para colocar los bonos soberanos.



"Hubo una serie de información que tenemos que internalizarla para empezar el road show en las diferentes capitales financieras mundiales para poder ir a ofrecer nuestros bonos. Por supuesto si las condiciones no están dadas, el Ministerio de Economía no va a ir a vender los bonos, pese a que tenga la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque no sería un buen negocio", aseguró a los medios.



El Presupuesto General del Estado (PGE) 2015, aprobado en el Órgano Legislativo, establece la emisión de bonos soberanos por un monto de hasta 1.000 millones de dólares o su equivalente en otras monedas "para apoyo presupuestario".



En ese contexto, el Ministro de Economía reiteró que se evaluará "si es pertinente y oportuno" colocar los bonos soberanos este año, en medio de un escenario internacional que "se complica" por la inestabilidad del petróleo, dólar y la Reserva Federal de Estados Unidos.



"Evaluaremos si vamos a ingresar o no con la emisión de esos nuevos bonos", agregó.



Bolivia efectuó en 2012, tras 100 años de ausencia en escenarios mundiales financieros, la primera emisión de bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, y en 2013 replicó esa acción por otros 500 millones de dólares. Esos recursos fueron invertidos sólo en inversión pública, de acuerdo con el Gobierno.