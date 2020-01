Universidades en venta

Es un espectáculo novedoso y macabro. Al instante en que la UMSA se aparta de la evaluación de los candidatos a juez, las demás universidades se aferran con desesperación al papel que les habían ofrecido en las elecciones judiciales. No se resignan a perderse el show. Ya se imaginan su imagen en la tele como representantes de la ciencia, como los árbitros nacionales de la verdad. Preparan su discurso agradecidos porque los reconocen como sagrada garantía de imparcialidad.

Es verdad que les han pedido apoyo técnico. Les han pedido que midan la calidad profesional de los candidatos. Pero no hace falta saber leer para comprender que lo que menos quieren los parlamentarios es que nadie se meta a seleccionar nada. Su reglamento está hecho para que ellos sean los únicos que decidan por encima de universidades y del mismísimo diablo. Ni se han molestado en disimularlo. No les interesa que nadie les arrebate el privilegio de imponer su voluntad a todo el país. No piensan ceder el derecho a poner en los tribunales a sus serviles. Lo que de verdad pide el Parlamento a las universidades es que le cedan su credibilidad, su prestigio. Les dejarán hacer la comedia de medir, pero solo para dar la apariencia de que todo el proceso es técnico, correcto, imparcial. Es lo que no tienen. Es el único apoyo que piden. Necesitan con desesperación que la ‘U’ les regale un poco de su buena fama. Se mueren por que cualquiera les dé pedazos de la fe que han dilapidado. Además, ya sabemos cuál será el resultado de las elecciones. El Gobierno también busca a un ingenuo para echarle la culpa.

La poca credibilidad universitaria no debiera cambiarse por ningún plato de lentejas. A todos les viene bien unos cuantos millones. A cualquiera le gusta recibir prebendas, pero lo que las universidades ponen en juego vale mucho más. Por eso se retiró la UMSA. Se confirma que es la única universidad seria y de altura. Una vez salida la universidad de La Paz, no parece que quede mucho prestigio en juego. Las que quedan, con endémica anemia de inteligencia y de prestigio, no se dan cuenta de que van a dilapidar los saldos que les quedan de autoridad moral.

Quizás sea pedirles mucho. No serían lo que son si tuvieran un mínimo de espíritu crítico. No serían lo que son si tuvieran independencia y honestidad. Si tuvieran dignidad, no tendríamos que conversar ahora del precio de su dignidad.