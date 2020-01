Evo culpa a Chile por DDHH a un año del logro en La Haya

El presidente Evo Morales volvió a arremeter ayer contra Chile. Esta vez lo hizo en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. El jefe de Estado denunció a los chilenos por atropellos al libre tránsito y por violar los derechos humanos de los transportistas bolivianos en la frontera entre los dos países. De inmediato, la contraofensiva llegó desde Santiago.



El mandatario relató de forma pormenorizada y con ejemplos las trabas a las que está sometido el tránsito boliviano hacia los puertos chilenos por donde salen las exportaciones bolivianas.

“No se trata de hechos aislados, sino de prácticas regulares ejercidas por autoridades chilenas que dan cuenta de una política gubernamental de asedio y estrangulamiento permanente”, denunció Morales, quien concluyó afirmando que Chile viola los derechos humanos de los bolivianos.

“Por todo lo expuesto está claro que el Gobierno y autoridades chilenas violan de manera sistemática los derechos humanos de bolivianas y bolivianos transportistas en territorio chileno”, criticó Morales en el foro que se instaló en Ginebra.



Más antes, el mandatario argumentó que las autoridades chilenas no solo incumplen el compromiso de libre tránsito, firmado en el tratado de 1904, sino que alientan, además, el maltrato a transportistas bolivianos cuyos derechos son ‘violados’ en la frontera y en la carretera al Pacífico.



No lo toleran

La Moneda reaccionó de inmediato. Primero lo hizo el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien calificó los dichos de Morales como ‘incorrectos’. Luego, el ministro de Defensa, José Gómez, criticó que Morales ‘abuse’ de la supuesta buena fe de la administración de Michelle Bachelet.



Más concreto fue el canciller chileno, Heraldo Muñoz. El diplomático calificó como un ‘insulto’ lo dicho por el dignatario boliviano. “En una extensa diatriba de casi 40 minutos dedicados a Chile, Morales ha insultado al pueblo de Chile y su firme compromiso con los derechos humanos. Rechazamos en los términos más firmes

estas falsedades”, cuestionó.



En La Paz, legisladores emitieron su apoyo al jefe de Estado. El titular del Senado, José Gonzales, consideró que Morales “dijo la verdad y las verdades duelen”, señaló el oficialista, que participó de la ‘inspección realizada a los puertos chilenos.



La senadora opositora Patricia Gómez señaló que las denuncias de Morales fueron verificadas y que el mandatario no faltó a la verdad.

En el ascenso de la tensión política, hoy se recuerda la primera victoria jurídica de Bolivia. La CIJ, hace un año, se declaró competente para atender la demanda marítima boliviana. El agente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, en entrevista con EL?DEBER, calificó como una ‘señal importante’ la decisión de 14 de los 16 jueces de la Corte.

“La realidad fue un fallo unánime, ya que los dos jueces restantes evitaron pronunciarse”, recordó el expresidente.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó como un ‘hecho histórico’ la decisión asumida por La Haya