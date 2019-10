Otro terremoto sacude a Ecuador sin daños graves

Un terremoto de 6,8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió hoy el noroeste de Ecuador, la misma zona afectada por el sismo que en abril causó unos 660 muertos, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS).



El presidente de ese país, Rafael Correa, confirmó que el movimiento telúrico solo causó "pequeños daños materiales" y se descartó la alerta de tsunami.



El epicentro del temblor se situó a 10 kilómetros de profundidad y se localizó en la frontera con Ecuador a 34 kilómetros al noroeste de la localidad de Rosa Zárate, en la provincia de Esmeraldas, a las 02.56 hora local (7:57 hora GMT).



El sismo y las posteriores réplicas que sacudieron a mediados de abril pasado la costa norte de Ecuador causaron unos 660 muertos, miles de heridos, decenas de desaparecidos y cerca de 34.000 desplazados.



El nuevo terremoto en Ecuador también se sintió en el sur de Colombia pero sin causar víctimas ni daños materiales, informaron fuentes oficiales.



"No deja afectaciones para Colombia", informó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en su cuenta de Twitter. En ese país se sintió en ciudades como Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y en Pasto y Tumaco (Nariño), en la zona fronteriza con Ecuador.



No hay víctimas fatales

El sismo en Ecuador no causó víctimas mortales, según el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, quien indicó que tampoco se ha informado de daños en elementos estratégicos del país.



El ministro indicó que hay algunas "afectaciones en infraestructuras" que están siendo evaluadas y señaló que la "parte hidrocarburífera" y las represas no han resultado afectadas.



"No tenemos ninguna afectación en los temas estratégicos del país, ni en las represas", declaró Navas a la Radio Pública de Ecuador.



La energía eléctrica se interrumpió "por un momento" en Esmeraldas, pero el suministro estaba siendo reanudado.