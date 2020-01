Hijo de Trump compara a sirios con 'contaminantes'

El hijo mayor de Donald Trump provocó una tormenta online tras comparar en un tuit a los refugiados sirios con un recipiente de caramelos impolutos y contaminados.



"Esta imagen lo dice todo", dijo el lunes Donald Trump Jr. en un tuit en el que aparecía una foto de un bol blanco rebosante de caramelos.



Encima de la imagen podía leerse: "si tuviera un bol de skittles (caramelos) y te dijera que tan solo tres podrían matarte. ¿Tomarías un puñado? Ese es nuestro problema con los refugiados sirios".



El tuit, que exhibía el logo "Trump-Pence 2016" junto al eslogan de la campaña republicana "Make America Great Again!" (Devolvamos la grandeza a Estados Unidos) se topó con el desdén de los usuarios de Twitter.



"Ni si quiera me gustan mucho los Skittles pero a partir de ahora me compraré todos los paquetes", escribió @SarahSahim.



"Es el nuevo eslogan de la campaña de Donald Trump "Teman al Arcoiris?"," tuiteó de su lado @AngrySalmond, aludiendo a los caramelos Skittles, que tienen los colores del arco iris.



El candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump ha desatado olas de críticas con sus comentarios sobre la raza, los inmigrantes y los refugiados, e incluso llamó a prohibir el ingreso de los musulmanes a territorio estadounidense.



La crisis de refugiados, en su mayoría sirios que huyen de la guerra civil en su país que ya deja 300.000 muertos y un éxodo de 4,8 millones de personas, es la peor desde la Segunda Guerra Mundial.



El presidente estadounidense Barack Obama prometió recibir a 10.000 refugiados sirios para fines de este mes.



Estados Unidos, que tiene una larga tradición de acoger refugiados, ha sido criticado por su lenta respuesta a la crisis siria.