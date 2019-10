Will Smith se une al boicot contra los Óscar

El actor Will Smith anunció hoy que no asistirá a la ceremonia de entrega de los Óscar, que se celebrará el próximo 28 de febrero, como protesta por la falta de actores negros entre los candidatos a los premios de interpretación de la Academia de Hollywood.



"Somos parte de esta comunidad. Pero en el momento actual, nos sentimos incómodos de estar ahí y decir "esto está bien"", dijo Smith a la cadena de televisión ABC.



Desde que la pasada semana se anunciaran las nominaciones, en las que por segundo año consecutivo no hubo ningún actor negro en las candidaturas, en las redes sociales se propagaron las etiquetas #OscarsSoWhite (Óscars tan blancos) y #OscarsStillSoWhite (Óscars todavía tan blancos).



Además, el director Spike Lee anunció que no asistiría a los Óscar al tiempo que actores como Idris Elba, George Clooney, Lupita Nyong"o, Mark Ruffalo, entre otros, apoyaron la protesta.



"Creo que la diversidad es el "superpoder" de América", afirmó Smith, que fue candidato este año al Globo de Oro a mejor actor dramático por "Concussion" pero que no fue en cambio nominado en los Óscar.



"Creo que tengo que proteger y luchar por los ideales que hacen grandes a Hollywood y nuestro país", afirmó el actor, quien añadió que cuando mira a la serie de nominados de los Óscar de este año no cree "que refleje esa belleza".



Además aseguró que al ver los candidatos de esta edición pensó que Hollywood está yendo "en la dirección equivocada".



Su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith, fue de las primeras voces que se alzaron contra la falta de candidatos negros en los Óscar de este año.

Smith subrayó la responsabilidad que tienen ellos dentro de la comunidad negra y afirmó que si no son "parte de la solución", entonces serán "parte del problema".



El pasado fin de semana, la presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone Isaacs, reaccionó a la falta de diversidad mostrada por las nominaciones a los Óscar en sus últimas dos ediciones con la promesa de "grandes cambios".



"Me gustaría reconocer el magnífico trabajo de los nominados de este año", indicó Isaacs en un comunicado enviado a los medios. "Al mismo tiempo que celebramos sus extraordinarios logros, me siento afligida y frustrada por la falta de inclusión. Es un tema de conversación difícil pero importante, y es hora de grandes cambios", añadió.



Isaacs, que es afroamericana, afirmó que la Academia va a tomar "medidas drásticas para modificar la composición de nuestra membresía" y prometió que en las invitaciones que el grupo extienda en los próximos años habrá "una diversidad muy necesitada".



Según cifras del diario Los Angeles Times, el 93 por ciento de los académicos son blancos, el 76 por ciento son hombres y la edad media es de 63 años.