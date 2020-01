Policía busca el arma con el que un joven victimó a su madre

Los investigadores de la Policía buscan el arma con que el joven de 25 años victimó a su madre, Ruth Virginia Ríos, que ayer fue encontrada muerta en su vehículo.



También pretenden encontrar la billetera donde tendrían que estar los $us 3.600 y pruebas de este violento hecho, que enluta una familia. Los investigadores desde muy temprano están haciendo rastrillaje en un lote del barrio Virgen de Guadalupe.



La Policía informó de que el cuchillo que ayer encontraron no es el arma homicida, por lo que hoy esperan tener todos los elementos de pruebas. Héctor Vargas Ríos, el joven que confesó el hecho, anoche fue presentado en el Comando Departamental de la Policía.



La mujer fue encontrada en el interior del jeep Suzuki abandonado en la calle Chiapas, del barrio Virgen de Guadalupe, los vecinos dieron aviso a la Policía. Ríos recibió 17 heridas profundas en el cuello y unas 15 de menor consideración en la región frontal y en otras partes de la cara.

Joven que mató a su madre La Policía está en el lugar buscando pruebas de este hecho. Ya encontraron algunas prendas