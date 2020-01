Gobierno establece duro régimen a cooperativistas

El Gabinete "extraordinario" de ministros aprobó 5 decretos supremos tras la crisis con el sector cooperativista minero, que ocasionó la muerte de cuatro afiliados, tres por herida de bala y uno por mala manipulación de dinamita, además del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.



La primera disposición "revierte a dominio del Estado las áreas sobre las que se suscribieron contratos a riesgo compartido entre mineras cooperativistas y empresas privadas", manifestó el ministro de Minería, Cesar Navarro.



El segundo decreto, "faculta al Ministerio de Minería y a otras instancias la reversión de áreas de cooperativas mineras que no tengan actividad, esto nos va facultar hacer una verificación de áreas mineras que hay en el país y en las que no existen trabajos".



La tercera medida "otorga a la autoridad minera y la autoridad de control cooperativista el control y fiscalización de todas las cooperativas mineras del país, verificar el número de asociados, la entrega de información del volumen y valor de producción. Verificar la distribución de los ingresos por cooperativista, para ver si existe equidad hasta el 31 de enero de cada gestión. Si no cumplen, se podrá recomendar el cambio de manera obligatoria a un carácter privado. Algunas camufladas para explotar".



El cuarto decreto, comunicado por el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, indica que "todas las personas que sin ser socias, prestan servicios a cooperativas mineras, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo".



Además, "se garantiza la protección de la Ley. Atención de salud, estableciendo el aporte del 1,8 % sobre el valor neto de venta de minerales que debe efectuar toda persona del Estado, registrándose en el servicio de comercialización de minerales a favor de la Caja Nacional de Salud por concepto de aporte de seguro social de corto plazo. Los trabajadores quedan incorporados al seguro de salud, no solo socios".



Mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que "se ha advertido que el uso de material explosivo, dinamita, configuran armas letales que no solamente pueden dañar la integridad de personas sino terminar con sus propias vidas".



Por lo que el quinto decreto aprobado en Gabinete, "establece que el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas, mitines, queda terminante prohibido. Quebrar la disposición conlleva la figura penal criminalizada, remitiendo al artículo 211 del Código Penal, sancionada de 1 a 4 años de cárcel.



Finalmente, el ministro Navarro informó sobre una resolución por la cual "se disuelven los convenios de Senarecom con las federaciones departamentales y/o regionales, para el aporte de las cooperativas, sobre el descuento y la retención que hacen de la producción entre el 1 al 6 % a las federaciones departamentales, regionales o FENCOMIN".



