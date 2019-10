Evo descarta volver al Chapare tras su mandato

Hasta ahora, el presidente Evo Morales había dicho que, a la conclusión de su mandato regresaría al Chapare a poner un restaurant para recibir a los viejos amigos. Sin embargo, este viernes reveló que cambió de planes porque "vamos a seguir en la lucha".



"Yo también ya estaba pensando volver al Chapare, esa era mi intención, después del día martes, escuché la información (de los resultados del referendo), ya tenía preparado organizarme para regresar al Chapare", dijo Morales, precisamente, en una concentración realizada en el Trópico de Cochabamba.



Sin embargo, reveló que le llamaron sus compañeros y que "ayer en el debate del gabinete ampliado, me han convencido, aquí no termina la batalla, aquí no termina la lucha, como somos luchadores, como hicimos historia, me han pedido, olvídese de volver al Chapare, olvídese de hacer su restaurant, estoy obligado, he decidido seguir en la lucha, vamos a seguir en la lucha".



Las redes sociales



Morales dijo que "tampoco habíamos sido invencibles frente el imperio y su instrumento que son redes sociales". Por eso, anunció que "ahora vamos a prepararnos para ser invencibles contra el imperio controlando las redes sociales".



Luego aclaró que se respetará la existencia de las redes, pero no se permitirán insultos, ni expresiones racistas. Afirmó que la derecha no tiene ningún plan para el país. "No puede ser que mensajeando nos ganen", señaló.