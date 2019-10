El ‘vueltero’ Boquerón afectado por falta de cuidado de los usuarios

Con la intención de mejorar el servicio de transporte en el cuarto anillo de la ciudad, la cooperativa ‘Héroes del Chaco Ltda’ incorporó un bus mejorado a su servicio. Boquerón es un moderno micro que en sus casi 7 meses de circulación ya tiene desperfectos debido al mal uso de los pasajeros.



El bus circula en la línea 79 como "vueltero" del cuarto anillo desde marzo, ya perdió dos asientos que se desplegaban en el espacio de discapacitados, además, se rompieron al menos 3 agarraderas, entre otras cosas. Hoy entró en mantenimiento y se espera que en tres días vuelva a circular, según informó el personal de la cooperativa.



“La gente cuando sube dice que está muy bonito y que quieren más (buses), pero no cuidan. Ya nos rompieron 2 asientos y un protector”, manifestó Robert Hurtado, chofer del Boquerón.



Boquerón cuenta con 24 asientos, 12 agarraderas, espacio para discapacitados y una capacidad para 50 pasajeros, tiene además tres cámaras de seguridad internas y una trasera, una pantalla de monitoreo, un ventilador, puerta de entrada y de salida.



Asimismo, personal de la cooperativa indicó a EL DEBER que pretenden incorporar más de estos buses pero que primero quieren ver si les resulta rentable o no.



Boquerón, desde hace algunos meses, es parte de los modernos micros que se incorporan en la ciudad como los Chuturubís en el primer anillo y Tiluchis en el segundo anillo.