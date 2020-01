Se inicia paro en la Caja con perjuicio a los pacientes

Los médicos y demás profesionales de la salud de la Caja Nacional de Salud (CNS), desde hoy hasta el jueves, cumplen un paro de 72 horas donde no se atenderá la consulta externa, en protesta porque la ministra de Salud, Ariana Campero, no destituyó al gerente general que es un ingeniero comercial.

Los trabajadores afiliados a la Federación Sindical de Médicos y Ramas Afines (Fesimra) de la CNS protestan porque aseguran que la máxima autoridad no es un galeno con especialidad en gestión hospitalaria, pues el nuevo jefe, Juan Alfredo Jordán, no cumple el perfil requerido ni tiene la antigüedad necesaria, 10 años, en el campo de la seguridad social.

El ejecutivo del Sindicato Médico de la CNS, Roberto Rojas, aseguró que las emergencias de los hospitales de la institución están siendo reforzadas, pues no habrá atención de consulta externa hasta el viernes.

Rojas adelantó que de persistir Jordán en la gerencia se viene un paro indefinido.

Contra la medida

Por su parte, el sector de trabajadores que están en contra de este paro, el Sindicato Único de Trabajadores de la CNS, al mando de Ruddy Salvatierra, demostró su malestar por la medida, anunciando que hoy ingresarán a una huelga de hambre en protesta contra los médicos y la mala atención que han dado durante casi 60 años que han administrado el seguro.

“Somos 1.300 afiliados al sindicato que se opone a la medida de los médicos los que seguiremos asistiendo a nuestras fuentes de trabajo. Era hora de que se cambie el rumbo de la administración de la CNS”, anotó Salvatierra.

Habrá descuentos

Por su pare el gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Alfredo Jordán, adelantó descuentos de salarios al personal médico y administrativo que acate el paro de 72 horas.

Jordán indicó que las movilizaciones anunciadas son injustificadas porque responden a "caprichos" y no a reivindicaciones sociales. "El paro no me lo hacen a mí, lo hacen a los asegurados, a los maestros, mineros y gente de a pie que requiere la atención médica. No voy a renunciar porque he venido a trabajar y es a lo que me voy a dedicar", apuntó.

El funcionario dijo que también se iniciarán acciones legales contra aquellos trabajadores que marquen tarjeta y luego abandonen sus funciones ya sea para asistir a las movilizaciones o retirarse a sus domicilios