José Luis Martínez: “Vamos a garantizar el acceso de la gente a los servicios de salud”

El director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, José Luis Martínez, habla de las competencias de esta entidad que fue recientemente creada para regular los servicios de salud.



¿Qué opina del paro médico en rechazo a la creación de la entidad que usted dirige?

Hemos recabado información de que en el área rural entre el 60% y el 70% de los nosocomios está funcionado, mientras que en el área urbana tenemos un 25%. No entendemos las razones por las cuales el Colegio Médico ha optado por esta medida (paro) dura e insensible, que no hace nada más que perjudicar a la población de forma llamémosle abusiva. Esto considerando que se ha tenido reuniones entre el Ministerio y el Colegio Médico, en las que se han acordado diferentes puntos, se ha socializado para desvirtuar cualquier error o malinterpretación que pudiera tener el médico, incluso, recoger algunas observaciones. Se había llegado a un preacuerdo; sin embargo, después de una semana patean el tablero y sin ninguna razón jurídica ni técnica van al paro.

Los médicos alegan que esta entidad es anticonstitucional y que tiene como fin perseguir la actividad médica.



Esta entidad desde los años 70 ha tenido vigencia con diferentes nombres, desde el Instituto Boliviano de Seguridad Social hasta el Inases, y todos ellos cumplían una función: la de auditar a la seguridad social y, ahora, lo que se ha hecho es ampliar esas competencias a la seguridad pública y privada.



El artículo 36 de la Constitución Política del Estado habla de garantizar el acceso universal a los servicios públicos y privados, por lo que el Gobierno tiene la obligación de regular las políticas y las normas del sector y de cualquier actividad en salud del Estado, por lo tanto, esta entidad no es anticonstitucional. Lo otro que decían es que estaría chocando con la Ley de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, pero en el numeral uno del parágrafo uno le da la competencia al Estado para elaborar políticas y normas nacionales que regulen el funcionamiento en todo el ámbito estatal.

Específicamente, ¿cuál es la función de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud?

Garantizar el acceso de la población a los servicios de salud, de que reciba una atención adecuada y de calidad, cumpliendo la normativa vigente, preestablecida del sector. Además, nosotros auditamos si los recursos asignados a una entidad de seguridad social o pública son bien ejecutados, esto de acuerdo a la necesidad en la atención y no al libre criterio del ejecutivo o del personal. Además, en caso de alguna denuncia de negligencia o lo que fuere, hacemos un auditaje al proceso de atención, no así a la pericia médica que es otra de las observaciones sin fundamento. No hacemos peritaje científico-médico, sino que vemos las condiciones del tiempo en que la persona ha sido atendida, las condiciones de infraestructura, si el equipamiento es el adecuado o no, entre otros aspectos. Ante algún indicio, la auditoría la elevamos al Ministerio de Transparencia si corresponde, o a la Contraloría o al Ministerio Público, así que tampoco es que nos superponemos o somos juez y parte.



El Colegio Médico asegura que ese ente se convertirá en parte en caso de un proceso...

Al convertirse cualquier entidad en emisora de algún criterio, de alguna resolución o de alguna conclusión, necesariamente se está convirtiendo en parte de un proceso, puede ser defensora o contribuir a que se haga justicia, dependiendo de las partes y de lo que diga un juez, pero nosotros no impulsamos un proceso, sino que es el afectado. Tampoco somos un súper poder, como dicen también los médicos. Por ejemplo, las superintendencias no están por encima de los sectores, son apéndices que regulan y que fiscalizan. Esta es una entidad que solo fiscaliza, reporta información, da indicios y elementos de juicio a las entidades correspondientes.



Hasta este tiempo el paciente no tiene dónde hacer su reclamo, no tiene dónde ir, no hay una oficina que lo escuche, que dirima si tiene o no tiene razón ante una denuncia, pero en esta oficina encontrará eso. Una vez que salga la reglamentación, habilitaremos nuestro centro de llamadas con el número 800-160303 para recibir la queja y orientar.



¿Cuál cree que sea el fondo de las medidas?

Dándole estas razones no entendemos el paro. Lo único que nos queda por interpretar es que sea una reacción a la disposición que hace que el certificado médico sea gratuito, que es otro derecho que se le está devolviendo a la población. Lo otro sería que están jugando un rol político, un rol de oposición política, cosa que no corresponde, la salud no tiene color político porque la población merece ser bien atendida.