Vecinos piden diálogo al Gobierno por la leche

El incremento del precio de la leche que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, aprobó el 11 de diciembre, hizo que este miércoles una veintena de vecinos ingrese en huelga de hambre como señal de protesta en contra de esta medida.



En el segundo día del ayuno el ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz, Omar Ribera, dijo que están a la espera de un encuentro con representantes del ministerio de Desarrollo Productivo para llegar a un acuerdo. Ya tuvieron un acercamiento.



Dijo que los vecinos están de acuerdo con que el precio de la bolsa de leche PIL de 946 mililitros se incremente de 5 a 5,40 bolivianos, pero no a 6 bolivianos como lo aprobó el Gobierno. “Esta subida no se queda en eso, porque este producto a los barrios llega con 2 y 3 bolivianos más caro, es decir si cuesta 6, en las tiendas se lo venderá hasta en 9 bolivianos”, señaló el dirigente.



Ribera dijo que los vecinos del Plan Tres Mil se han sumado a la protesta. Advirtió que si el Gobierno no cede, procederán con la toma de edificio de PIL.