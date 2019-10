Chile envía comitiva a su frontera por base militar

La subsecretaria de Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic y algunos parlamentarios de Chile visitarán hoy la base militar de Cariquima, Colchane, para demostrar que no es una instalación bélica sino un puesto de control fronterizo.



"Se nos acusa de tener una base, lo que no es cierto, y por lo tanto queremos hacer la demostración in situ, con la propia prensa chilena, para que se vea claramente que es una base militar y que el presidente (Evo) Morales evidentemente está mintiendo", dijo el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, destaca radio "Cooperativa".



Reiteró que esa dependencia "es simplemente un puesto de control que ha servido para disminuir la delincuencia, porque hay gente que traspasa nuestra frontera para cometer delitos" y refutó que el Gobierno boliviano cree polémica por eso.



En la víspera se conoció que la Cancillería nacional hizo un "reclamo formal" a Chile y exigió "explicaciones" por la instalación de una supuesta base militar en la frontera común. Se anticipa además otra representación ante la Unasur.



Ayer el Gobierno creó el "Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y Todos los Recursos Hídricos en la Frontera con Chile" y se anticipa que la demanda ante La Haya por el manantial demorará aún un tiempo.