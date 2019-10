Derrumbes provoca corte en la ruta Tarija- Bermejo

Nohemí Villegas, presidenta de la Administración Bolivia de Carreteras (ABC), ha informado que la ruta que conecta a la ciudad de Tarija con Bermejo se encuentra cerrada por un derrumbe que se registró a la altura del túnel Alarachi. Aseguró que en el lugar están trabajando para restablecer el paso.



“El derrumbe fue de magnitud y ha cerrado la ruta hacia Bermejo, creemos que hasta el sábado ya estará habilitado el tráfico. Hay trasbordo, pero no es seguro porque aún hay derrumbes y no queremos que nuestros usuarios sufran algún peligro”, informó Villegas.



Por otra parte, la responsable de la ABC, explicó que en el puente San Pedrito, en Cristal Mayu (carretera nueva entre Santa Cruz y Cochabamba), el paso para vehículos livianos y pesados ya se encuentra habilitado pero con restricción de cuatro horas.



“El tráfico para vehículos livianos es normal, pero estamos cortando el paso para los vehículos pesado desde las 10:00 hasta las 14:00, de ahí en adelante la circulación es normal”, añadió.



Respecto al resto de la Red Vial Fundamental, informó que se encuentra expedita, exceptuando el tramo de Beni, entre Puerto Siles y Paraíso que, a consecuencia de la inundación de la plataforma, aún la ABC no puede realizar la limpieza en el lugar.