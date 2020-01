Consola futurista y otros videojuegos de Microsoft

Microsoft ha presentado este lunes Project Scorpio, una consola compatible con la realidad virtual y el juego en ultra alta definición (4k), así como Xbox One S, una versión más pequeña de su consola de última generación.



Con un procesador de ocho núcleos y un procesamiento gráfico de 6 teraflops, Project Scorpio soportará el juego en 4k y será compatible con una "experiencia fluida" en realidad virtual.



La máquina, que no llegará al mercado fin de año de 2017, encarna la "visión de futuro del videojuego" de Microsoft y será la consola "más potente jamás creada", ha prometido en una conferencia celebrada en Los Ángeles el responsable de Xbox, Phil Spencer.



Otras novedades



En la jornada previa al arranque de la feria de videojuegos E3, Microsoft también ha presentado Xbox One S, una versión un 40 % más pequeña que la original, que reproduce vídeo en 4k y Blu-Ray, permite el juego en HDR y tiene una capacidad de almacenamiento es de hasta 2 teras.



Otra de las novedades introducidas este lunes por Microsoft ha sido Xbox Play Anywhere, un programa de compatibilidad entre la consola Xbox One y Windows 10.



Los jugadores que adquieran una copia digital de los juegos de este programa recibirán otra gratuita para jugarla en PC. Y los usuarios podrán competir y cooperar en línea con independencia del dispositivo desde el que estén jugando.



En el apartado de títulos, Microsoft ha centrado su conferencia en los juegos exclusivos tanto para Xbox como para los dispositivos con Windows 10.



El bélico "Gears of War 4", las carreras por todo tipo de terrenos de "Forza Horizon 3", la mezcla de disparos y plataformas de "Recore" (protagonizado por una chica y un grupo de curiosos robots), las hordas macarras de zombies de "Dead Rising 4" y los dragones de "Scalebound" han sido algunos de los más aplaudidos.



Más zombies con "State of Decay 2", piratas y cañonazos a babor y estribor con "Sea of Thieves" y la hecatombe espacial de "Halo Wars 2".

Como viene siendo habitual en sus últimas conferencias de Xbox, Microsoft ha mostrado su catálogo de títulos "indies" (el programa ID Xbox tiene mil juegos en desarrollo): entre ellos, "Outlast", "Inside", "Cuphead", "Youku Laylee", "We Happy Few" y "Riders", del estudio español Mercury Steam.



Por último, Microsoft ha anunciado tres novedades que afectarán a la comunidad Xbox Live: se podrán crear comunidades de usuarios, poner anuncios para buscar a jugadores con los que competir o cooperar y pondrá en marcha Arena Xbox Live, una plataforma de torneos en línea.

Tras la conferencia de Microsoft, el testigo pasa a su rival Sony, que desvelará esta tarde en Los Ángeles sus planes de futuro para el negocio del ocio interactivo.