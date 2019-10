Zurita pide a candidatos dar dinero para campaña

La dirigente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonilda Zurita, dijo que todos los candidatos de ese partido para las elecciones subnacionales de 2015 deberán "tener dinero" para financiar sus campañas proselitistas.



"No tenemos presupuesto para la campaña, pero sí tiene que haber aporte de cada persona, tiene que salir del bolsillo de cada candidato, no puede haber un candidato que no tenga plata, sino a qué estamos yendo", enfatizó la representante.



Afirmó que muchos de los postulantes en municipios y gobernaciones venden sus bienes para afrontar la contienda y otros solicitan préstamos para pugnar por un cargo, debido a que se dispuso como dirección nacional no apoyar económicamente.



"Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe. Ahí está la conciencia, importante es informar lo que ha hecho nuestro presidente. Si no hay recursos, no puede ser candidato. Algunos venden sus vacas y llamas, incluso préstamos del banco", informó Zurita.



Además aseguró que "no existe miedo" a los rivales en El Alto y La Paz, Soledad Chapetón, de Unidad Nacional (UN) y Félix Patzi, de Soberanía y Libertad (SOL.bo). "Que el pueblo recuerde quién ha ocasionado muertos", aseveró.