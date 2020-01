Si nunca creíste en el amor... tenés que ir a ver a Dixi

Era miércoles. Ese día Paúl Viscarra fue a comprarse baquetas para que no pase apuros en el concierto. Hay ocho en su bolsa y de tres tipos. Ya no le falta nada. Su traje también está listo. Mañana, lo primero que él y sus compañeros harán será agradecer a Dios por permitirles subirse a un escenario después de 10 años de ausencia.

Dixi ofrecerá dos conciertos (por el momento no habrá más). En el teatro Eagles todo está a punto, las luces, las butacas... y ya huele a rock. Cuando el reloj marque las 20:00 comenzará el viaje por esos clásicos noventeros que hicieron vibrar a miles en Bolivia y será el momento para que las emociones exploten con Nunca creí en el amor y Nada cambiará.

Cómo será

El recital será mágico. Los artistas han pensado en todo. Junto con 15 músicos de la Camerata del Oriente ofrecerán un show de casi dos horas al que denominaron rock-melódico, precisamente por esta fusión que están realizando con los jóvenes comandados por el experimentado Marvin Montes.

Pero no solo será mágico por eso, sino también porque se reencontrarán con ese público que aún no los olvidó y que los sorprendieron tras la adquisición de los boletos en pocos días. Basta con decir que ya no queda ninguna entrada para mañana y que para el domingo se vendió un poco más del 60% de las localidades.

El espectáculo se iniciará con un tema del disco Insostenible, que fue publicado en 1997. Después se invitará a un paseo por los éxitos de los otro cuatro álbumes La vida es una (1990), Ella es música (1991), Se siente (1992) y Al ritmo de tu corazón (1994). Habrá sorpresas y un cierre al estilo Dixi.

Por el momento nadie del quinteto se atreve a decir qué pasará después de los dos shows. Ni siquiera lo saben. Se sentarán para analizar lo que acontecerá en estas funciones que llenarán de nostalgia la fría noche de junio.