Gobierno dice que 'tía' de Zapata tiene 15 procesos

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que Pilar Guzmán, "tía" de Gabriela Zapata, afronta 15 procesos ante la justicia por diferentes delitos, entre ellos estafa. Reiteró que la hipótesis de que el hijo de Evo Morales con la empresaria vive, son falsas.



"La supuesta tía tiene 15 procesos penales por falsificación y otros delitos (...) Estafa, falsificación y además estaba detenida. Ella fue pareja del hermano del padre de la señora Zapata, pero solo eso, no fue esposa, solo pareja", explicó la autoridad a radio Compañera.



La mujer, cercana a la ex gerenta de la empresa China CAMC, dijo a EL DEBER que "si el señor dice eso, debe tener pruebas. Tiene que probar eso que está hablando, no le hago caso, lo tomo de alguien que solo intenta mellar mi dignidad".



Reconoció que tuvo algún proceso "de unos amigos" que la estafaron en la zona y reivindicó su relación con Zapata. "Si soy o no soy tía, eso es irrelevante. Yo siempre la consideré mi sobrina, sea por el hermano o por el primo, por quien sea. Si me he casado o no, eso no le interesa al ministro Ferreira".



Ferreira reiteró además que "ese niño no existe y es una pena que se siga especulando, porque ese niño no existe", sobre el plazo procesal establecido para que esta semana se presente al menor, en caso esté con vida.