Oriente no frenará salida de Azogue

Los días de Pedro Azogue en Oriente Petrolero pueden estar contados. Universidad de Chile pretende contar con los servicios del jugador desde el próximo torneo y la dirigencia refinera no frenará la oportunidad del futbolista. Algunos medios de comunicación del país transandino anuncian que solo faltaría la presentación para que sea un hecho.

El presidente de la institución verdolaga, José Ernesto Álvarez, aseguró que no hay oferta concreta, pero que no tienen inconveniente en dejar libre al jugador. “A nosotros no nos han hablado nada. Nosotros sabemos lo que es Pedrito por su fútbol, si se da por él sería muy bueno por su fútbol y por lo económico para él”, aseguró ‘Keko’, este viernes en San Antonio.

Para Azogue no será nada nuevo, si se da la negociación, ya que conoce a la perfección al técnico del club chileno, Ángel Guillermo Hoyos, que lo dirigió en el mismo equipo refinero. Además, cuando el técnico argentino comandó la selección boliviana, Pedro estuvo convocado. Hoyos quería a Azogue desde que asumió en la ‘U’, pero no se logró su desvinculación con Oriente, con quien tiene contrato hasta diciembre.

El futbolista manifestó que “no sabe nada sobre su futuro”, pero que se siente contento de que su nombre suene en otros conjuntos. Su representante, José Carlos Fernández, analiza las ofertas, pero él está concentrado en Oriente y su lucha por conseguir el título. “Estoy enfocado en Oriente”, dijo el jugador formado, en la Academia Tahuichi de Santa Cruz.

Zoch se fue

Mientras que confirmó la salida del volante Matheo Zoch. “Matheo se fue ayer (jueves) a Chile, yo llegué ayer (de viaje), pero solicitaron dejarlo en libertad para hacerle unas pruebas médicas, pero económicamente le significa muy poco a Oriente”, manifestó el titular refinero. El joven mediocampista está siendo sometido a exámenes médicos en Huachipato, también de Chile, para firmar su vinculación por dos años.