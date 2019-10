Hacen campaña para que Phil Collins no grabe más

El regreso a la música de Phil Collins después de trece años de silencio ha levantado ampollas entre los detractores del músico británico, que han recogido miles de firmas para pedirle que abandone la idea de volver a meterse en el estudio.



"En el mundo hay ya demasiado sufrimiento tal y como es. Hay que detener esto", reza una petición en tono satírico publicada en la página web Change.org que ha sumado 4.350 adhesiones y que ha provocado una contracampaña de apoyo al exbatería de Genesis.



"Hemos quemado selvas, envenenado océanos, contaminado el aire, enviado basura espacial a la órbita terrestre y generado suficientes desperdicios para cubrir países enteros. Es el momento de dibujar una línea en la arena y detener esta locura. No podemos permitir que Collins vuelva al trabajo o las futuras generaciones nunca nos lo perdonarán", señala uno de los firmantes.



La petición ha generado agrias discusiones entre los seguidores del autor de éxitos como "Easy Lover", que han exigido que se "elimine" la campaña, y sus promotores, que quieren enviar una carta a la ONU para que el organismo internacional ponga freno al nuevo álbum de Collins.



"La gente que ha firmado esto ha visto que era una broma, pero no todos lo han entendido. Es obvio que no es una petición seria.

,

¿Alguien piensa de verdad que se va a enviar una carta a la ONU?", puntualizó el creador de la campaña para salir al paso de las críticas.

Más de 3.250 personas se han sumado por su parte a la campaña de aliento a Collins, "uno de los compositores más apasionantes de nuestra época", que publicó su último álbum con temas originales en 2002.



"Es uno de los baterías más icónicos de la historia, su discografía es vasta y su talento es profundo", afirma el texto de apoyo al compositor, que a sus 64 años ha dado marcha atrás a la decisión de retirarse de la música que anunció en 2011.



"Oficialmente, ya no estoy retirado", declaró a finales de octubre Collins, que ha superado una mala racha en la que él mismo reconoce que mató el tiempo "viendo la televisión y bebiendo", pero que prevé grabar nuevos temas en los próximos meses e iniciar una gira en 2016.