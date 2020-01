Trump, en mala posición antes del segundo debate

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta este domingo en muy mala posición un debate televisivo clave con su rival demócrata Hillary Clinton, al término de un fin de semana que le ha resultado catastrófico.



A las 21:00 (HB) en la universidad Washington de St. Louis (Misuri), el magnate y la exsecretaria de Estado estarán nuevamente cara a cara en un debate transmitido en directo por los grandes canales. Ambos deberán responder a las preguntas de dos moderadores y un panel integrado por electores indecisos.



Clinton tratará de reforzar su imagen de mujer de Estado, mientras Trump podría verse limitado a aplicar una estrategia de reducción de daños.,

La divulgación el viernes de un video de 2005 en el que menosprecia a las mujeres con un lenguaje vulgar y machista, le ha valido a Trump un fuerte rechazo incluso en sus propias filas. En el video de marras, Trump le dice a un presentador de televisión durante una conversación grabada -sin su conocimiento- en un automóvil: "cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Uno puede hacer lo que quiera". Y cuenta su primer intento fallido de seducir a una mujer.



"Lo intenté y no pude, lo reconozco", dice Trump en la grabación. "Me fui hacia ella como a una perra, pero no pude llegar a eso. Y estaba casada".,

Un debate crucial



Necesitado de manera urgente de atraer el apoyo de sectores del electorado que le son reacios, en particular las mujeres, a menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre Trump corre el riesgo, por el contrario, de perderlos definitivamente.



El debate de este domingo será en consecuencia decisivo para el magnate, que según los analistas había perdido la primera confrontación con Clinton, el lunes 26 de septiembre. Las declaraciones que formuló en la noche del viernes y a lo largo del sábado permiten deducir la estrategia que adoptará Trump para intentar doblegar a su contrincante.

El republicano debería mostrarse humilde, reconociendo sus errores de 11 años atrás y reiterando los pedidos de disculpa al respecto, al tiempo que atacará a Hillary Clinton a través de su marido Bill, conocido por sus aventuras extraconyugales. El sábado Trump retuiteó el mensaje de una mujer que denunció en 1999 haber sido violada por Bill Clinton en 1978.



Se prevé igualmente que el republicano reitere una vez más su voluntad de mantener su candidatura, a pesar de las defecciones de último momento en su propio bando, algunas de ellas de fuerte importancia política.,