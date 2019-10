Los restaurantes y pollerías no bajarán precios, por carga social

A pesar de la caída de precios que registran algunos productos de la canasta familiar en los principales mercados (pollo, arroz, verduras y otros), empresarios que despliegan actividades económicas en el negocio de comida cierran filas y anuncian que no bajarán los precios de sus cartas de menú.



¿A qué se debe? El presidente de la Cámara Nacional de Empresarios Gastronómicos de Bolivia, Juan Carlos Medina, descartó esta posibilidad justificando que no es viable por las cargas sociales -aumento salarial, doble aguinaldo y otros bonos laborales- que establecen los decretos promulgados en los dos últimos años por el Gobierno.



Medina atribuyó que la contracción de costos de algunos insumos y verduras es temporal y que el sector gastronómico tiene una dependencia frecuente e intensiva de mano de obra, ítem que se ha encarecido por las cargas sociales antes mencionadas.



La expansión reflejada en nuevas inversiones que encara el sector en la urbe cruceña y otras regiones del país es otra variable que aleja una eventual baja en las tarifas vigentes en el mercado, según Medina.

En la misma línea, desde Pollo Campeón, el subgerente comercial, Juan Carlos Rojas, indicó que un plato de pollo no es solo materia prima y que por detrás hay valores agregados que dan como resultado un precio de venta. “El incremento salarial y el doble aguinaldo son gastos que no se ven en el plato”, dijo.



Desde su perspectiva, hay franquicias que venden el plato de pollo más caro, los informales más barato y que el precio que paga el cliente en el mercado lo define la calidad y satisfacción por el servicio. El cuarto de pollo cuesta Bs 24



En Pollos Rocky´s de la av. Cañoto indicaron que la baja de precio de los insumos no es real y que más bien todos los días los proveedores les entregan con variaciones. Detallaron que el martes venden el cuarto de pollo a Bs 20, los otros días a Bs 25.



En los mercados Abasto y La Ramada, según vendedores, el kilo de pollo vale Bs 10,50;?la arroba de papa, Bs 20; de zanahoria, Bs 28;?de cebolla, Bs 45;?de yuca, Bs 20; y el kilo de tomate, de Bs 3 a 4.



Almuerzo en los mercados

En los mercados populares que funcionan en el Abasto y Mutualista se verificó que un almuerzo completo se vende entre Bs 10 y 12. Indicaron que es imposible vender por debajo de esos valores. En el mercado El Trompillo una sopa y un segundo se vende a Bs 15