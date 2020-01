Roxana Sandoval: “Si creen que lo que hice es incorrecto, no tengo problema en pedir perdón”

Solo da clases de oratoria en la Escuela de Héroes, así que asegura “no estar muy metida” en la organización, que es uno de los brazos de la iglesia Santuario Cristiano Apostólico y Profético.



_ ¿Por qué cree que hubo esa reacción tan fuerte después de ver el video en redes sociales?

Sudamericana filmó todo y lo tiró a las redes sociales. Eso hizo que desde el Gobierno ahora, Roxana Sandoval esté denunciada, probablemente acusada, perseguida. No entiendo cuál es el mal que hice al decirle a los niños que luchen contra la corrupción, contra la delincuencia y que respeten las leyes y la Constitución. Cuando decimos “No a quién”, yo le pregunto al pueblo de Bolivia ¿quién se sometió a un referendo? Tiene nombre y apellido. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Fue no. Entonces, que los niños digan la verdad, no al que se sometió… al defender la constitución y las normas les impartimos algo cívico a los niños para que a futuro sean hombres íntegros que defiendan las leyes.



_ ¿Es una reacción injusta?

No trato de agradar a hombres, sino a Dios. No me voy a arrodillar ante nadie; ni cuando estaba en el mundo lo hice, peor ahora que soy cristiana.



_ La ley no habla de delito, según su defensa, sino de infracción. Si la hay, ¿presentará una disculpa?

Si usted cree que lo que yo hice es incorrecto, yo le pido perdón. Simplemente les digo a mis juzgadores. ¿por qué no juzgan a Linera? Habla de fundamentalismo, de hacer estallar dinamita. En la Ley Niño Niña Adolescente se habla del derecho a participar, a hablar sobre temas de interés para ellos. Incluso habla de derechos sociales. Debe quedar claro que Roxana Sandóval no llevó a nadie (a la plaza). Los padres llevaron a sus hijos