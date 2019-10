Vehículos de Nina circulan libres por las calles de La Paz

Servicios de Inteligencia de la Policía captaron una vagoneta Toyota Prado color plomo valuada en $us 55.000 circulando por una calle de Miraflores, cerca del estadio de La Paz, de propiedad del exgeneral y otrora poderoso Óscar Hugo Nina Fernández, ahora recluido en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz junto con su hijo Óscar Hugo Nina Morales y su exedecán Xavier Millán Salazar, procesado por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con redes del narcotráfico.



Fue alrededor de las 19:00 que ese motorizado circulaba por el lugar y que, según las pesquisas de la Policía que se adjuntan a la documentación que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, fue adquirido al contado por Óscar Hugo Nina.



Los informes policiales señalan que otros motorizados del excomandante de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) también fueron identificados circulando por la sede de Gobierno trasladando algunas especies de diversos inmuebles de su propiedad y entorno familiar.



Las autoridades de la Policía y de la Fiscalía tienen identificados bienes, como casas y vehículos en La Paz y Santa Cruz, y se requirió la incautación al evidenciarse que fueron adquiridos con dineros de dudosa procedencia.



La comisión de fiscales anticorrupción, integrada por Pablo Guzmán, Ana Luisa Heredia y Fanny Alfaro, basa sus investigaciones en un informe de la Unidad de Investigación Financiera de la Felcn que detectó movimientos económicos de grandes cantidades de dinero en corto tiempo que no justificaban con los salarios percibidos por el exgeneral.

El Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Hugo Moldiz, asegura que los bienes acumulados por el exgeneral Nina alcanzan a $us 2 millones y lo relaciona con el hijo del capo del narcotráfico mexicano del cártel de Sinaloa, Chapo Guzmán.



Junto con expolicías y abogados



El otrora hombre poderoso, privilegiado con sendas condecoraciones y felicitaciones hasta presidenciales y exgeneral de la Policía Óscar Hugo Nina Fernández, su hijo Óscar Hugo Nina Morales y su exedecán Xavier Millán Salazar, ahora viven en el pabellón 33 de la cárcel de Palmasola. Es un ambiente antes del ingreso a régimen abierto PC-4, con capacidad para unas 40 personas pero hoy viven unas 70. La mayoría de los reclusos que habitan ahí son expolicías y abogados procesados por delitos penales.



Los tres fueron enviados al penal por orden de la jueza Ximena Flores. Llegaron enmanillados el jueves por la mañana, luego de ser dados de baja por el Tribunal Disciplinario