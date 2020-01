No se controlaba la asistencia al trabajo de los asesores

Hasta antes de que la detención de Rómer Gutiérrez Quezada desatara un escándalo, en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra no se controlaba la asistencia de los asesores de los concejales, pues se consideraba que su trabajo no se circunscribía al Concejo. Así lo desveló Tito Sanjinéz, jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo.

Su colega ucesista Jhonny Fernández presentó el jueves una solicitud de informe sobre la cantidad de asesores y consultores en línea que tenía cada concejal, pero le fue rechazada por el pleno. Quieren que el exalcalde lleve su pedido en persona ante el pleno, no a través de una carta, pese a que la ley así se lo permite.

Sin embargo, Sanjinez contradijo a Angélica Sosa, que había asegurado que cada concejal tenía entre 10 y 15 asesores, algo que ya había negado Fernández. Según el masista, cada concejal tiene un solo asesor personal y un número limitado de consultores en línea asignados a la comisión que preside. Cree que Sosa llamó “asesor” a todo el personal asignado a cada concejal, que son alrededor de 10, pero que en ese número se incluye a choferes, mensajeros, secretaria y gente de apoyo.

Pese a que se considera que el delito que supuestamente cometió Gutiérrez es personal, el trabajo y el control de los asesores quedó en entredicho. Por ello, según Sanjinez, ahora los funcionarios no solo deberán convertirse en la sombra de su asesorado, sino que además tendrán que firmar los informes de comisión para comprobar su asistencia al trabajo y su productividad.



El lío está en el MAS

El conflicto cada vez crece al interior del MAS. Ayer, Sanjinez sumó a su denuncia contra Rolando Cuéllar, que este ya no es militante del MAS desde 2015, que por su mala conducta había sido expulsado del MAS y que hace unas pocas semanas vino la dirigencia nacional para leerle de nuevo la resolución de expulsión. Según Sanjinez, Cuéllar no solo no es dirigente, sino que junto a Gutiérrez y Téllez maniobró contra el ministro Carlos Romero en las redes sociales, en el caso de los memes políticos que acabó con varios detenidos. Además asegura que era solventado por el exasesor.



Cuéllar rechazó las declaraciones de Sanjinez, al que describió como un simple concejal que debería dedicarse a hacer gestión. Aseguró que una resolución de la departamental de su partido respaldó sus acciones, ratificó la expulsión de Gutiérrez y el respaldo para la concejala Téllez y la diputada Gutiérrez.

Sanjinez, sin embargo, insiste en que esto no es un asunto de las organizaciones afines al MAS ni de la departamental. Téllez salió de la urbana del MAS y a ella tendrá que responder.