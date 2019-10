Achacollo se presentará ante la justicia de Oruro

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Nemesia Achacollo, ha confirmado este martes que se presentará voluntariamente ante el juzgado de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de Oruro a prestar su declaración sobre el caso del Fondo Indígena.



Achacollo, en una conferencia de prensa dada en la ciudad de Santa Cruz aclaró que ella fue parte querellante del caso Fondo Indígena y no sabe en qué calidad fue citada a declarar a la ciudad de Oruro.



“El miércoles estoy viajando a La Paz para después ir a Oruro y presentarme ante el juez y conocer cuándo y por qué me ha citado, siendo que fui quién denunció todo este proceso del Fondo Indígena y a los directores presos”, indicó Achacollo.



Añadió que no piensa abandonar el país, como especulaban algunas autoridades opositoras que piden el esclarecimiento del caso Fondo Indígena.