Evo pide a la CNN que "no se meta" con Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió un duro mensaje a la cadena estadounidense de información, CNN. Le pidió no meterse con los gobernantes y el país, además de acusarla a conspirar y anticipar que la enfrentarán.



"Ahora Bolivia es otra, a CNN le decimos no se meta con nosotros, sabremos defender nuestra dignidad y soberanía (...) No se meta con Evo, Con Álvaro ni con Bolivia. Vamos a enfrentar a CNN, porque es un medio de conspiración", exclamó la autoridad en Cochabamba.



La declaración del mandatario surge en medio del impasse entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero y el presentador de la televisora, Fernando del Rincón, en una entrevista referida al escándalo de corrupción dentro del Fondo Indígena y los vínculos con el MAS.



El mandatario afirmó además que existen otros medios de comunicación que conspiran contra el "proceso de cambio" que vive Bolivia, dijo que ese se respeta y afirmó que en esos espacios no existen entrevistas sino debates políticos.



En la víspera el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que no se expulsará a CNN del país, pero instó a comunicadores y a la población a realizar un análisis crítico de los contenidos que se emiten en ese medio, que según él, defiende intereses del imperialismo.



Dentro de la entrevista, el periodista increpó al ministro de Gobierno, al consultarle sobre los nexos del Gobierno de Morales con los hechos de corrupción dentro del Fondo Indígena. En su afán cometió algunas impresiones, como los montos del "fraude" y el número de presos.



Ayer, del Rincón sostuvo que "un informe de Conclusiones contenía información equivocada sobre un caso de presunta corrupción que la justicia de Bolivia investiga con respecto al Fondo Indígena (...) Estamos tratando de averiguar cuáles son las cifras correctas".