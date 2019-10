Evo, un feminista que cuenta chistes machistas

El presidente del Estado, Evo Morales, se definió este martes como un "feminista, aunque con bromas machistas", durante un programa de radio en el que destacó que su Gobierno da más atención a ese sector porque las mujeres son "más sufridas".



"Las mujeres son más sufridas, las más maltratadas. Lo lamento mucho, hay que superar eso; pero también son las más inteligentes, las más honestas, las más comprometidas, aunque a mí siempre me traicionan", agregó Morales provocando risas entre sus seguidores, reunidos en una radio en la zona cocalera del Chapare (centro).



En el programa, Morales dijo que cuenta chistes machistas para provocar reacciones en la derecha, para que la oposición "se divierta" haciendo interpelaciones parlamentarias al Gobierno.



"De tonterías se preocupa (la derecha)", apuntó el mandatario.



"Yo me defino feminista, aunque con bromas machistas", dijo Morales, que siempre ha sido cuestionado por las organizaciones de mujeres, la prensa y la oposición por hacer chistes machistas.



Según el gobernante, el "único problema que tienen las mujeres" es que si pelean entre ellas, "nunca resuelven" sus conflictos. Comentó que, en esos casos, se ha visto obligado a nombrar a algunas exparlamentarias de su partido como ministras o incluso a enviarlas al exterior, para evitar que continúe la confrontación.



Hace casi un mes, cuando juró ante la Asamblea Legislativa para iniciar su tercer mandato, el gobernante dijo en su discurso que si las mujeres no fueran "caprichositas", mandarían en el país porque son honestas y "más trabajadoras" que los hombres.



Durante su Gobierno, Morales aprobó una ley de protección integral para las mujeres frente a la violencia machista en Bolivia estableciendo una pena de 30 años sin derecho a indulto contra quienes cometan feminicidio, aunque los casos no se han reducido.



Bolivia es el país latinoamericano con mayores índices de violencia física contra las mujeres y el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos de ONU Mujeres.