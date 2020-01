Rescatan a hombre que viajaba en una burbuja

El segundo intento de un maratonista de cruzar desde Florida a las Bermudas corriendo en el interior de una burbuja inflable se vio interrumpido por los guardacostas -por segunda vez-.



Reza Baluchi tenía la intención de permanecer en el mar durante cinco meses para recaudar "dinero para los niños necesitados e inspirar a aquellos que han perdido la esperanza de un futuro mejor", según su sitio web.



A principios de este mes, la Guardia Costera le había ordenado a Baluchi no salir, afirmando que ni la embarcación ni las condiciones para completar el viaje eran seguras.



Baluchi escribió en su página web el miércoles que tenía un barco de apoyo para llevarlo a aguas internacionales y que tenía la intención de salir de Pompano Beach, Florida, el viernes. No está claro cuándo partió.



Para el domingo, los guardacostas lo sacaron de su "HydroPod" y tuitearon que el viaje de Baluchi había terminado "después de que él violó una orden de no embarcarse".



Baluchi terminó voluntariamente su viaje, según la Guardia Costera.



En 2014, el Servicio de Guardacostas lo rescató después de recibir un informe sobre un hombre desorientado en una burbuja en la costa de Miami, que estaba preguntando por direcciones hacia las Bermudas.



Baluchi inicialmente se negó a renunciar a su viaje, pero pidió ayuda tres días más tarde. Un avión, un helicóptero y el buque Maersk Montana fueron enviados para ese rescate que costó 144.000 dólares, de acuerdo con la filial de CNN, WPLG.



Su estrategia para sobrevivir los 5 meses en el agua consistía en pescar, comer barras de proteínas y dormir en una hamaca en el interior de la burbuja, cuyo mecanismo es similar al de una rueda de hámster.



Baluchi se convirtió en ciudadano estadounidense tras huir de Irán.