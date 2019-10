Coca Cola tiene la planta más top en Tocancipá

Tocancipá es un municipio con solo 32.000 habitantes ubicada a 20 Km de Bogotá, en Colombia. Ahí se construyó -hace un año-, la fábrica más moderna de Coca Cola Femsa en el mundo con una inversión estimada de $us 250 millones.



La planta, según Bruno Pietracci, presidente de la compañía para la región Andina, tiene más de 100 innovaciones aprehendidas de la experiencia de operar 10 plantas donde se fabrica la gaseosa universal.



El presidente de Coca-Cola para la región Andina, Bruno Pietracci, indicó que la inversión en tecnología permitirá un ahorro de entre 20 y 30% en el uso de agua y entre un 20 a 40% de ahorro de energía en la planta.



La nueva factoría reúne tecnología alemana, italiana, española, argentina, americana y colombiana. La planta tiene una capacidad para producir al menos 130 millones de cajas unidad al año en dos fases y genera más de 450 empleos directos.



Coca Cola Femsa, la mayor embotelladora de Coca Cola en el mundo que resulta de la fusión entre Femsa y The Coca Cola Co. reportó un alza de su utilidad en un 9,3% y una ganancia neta de $us 139 millones.