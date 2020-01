¿Por qué es difícil olvidar a un ex? Mira los consejos

Para muchas personas, terminar una relación es una de las decisiones más difíciles de tomar. Y el momento de sufrimiento que viene después parece interminable. ¿Por qué cuesta tanto olvidar a ese amor? La razón de esto estaría en la memoria emocional, que sería la responsable de la interpretación de los hechos y de la conducta del ser humano.



“Esta memoria es la que siempre ronda nuestras decisiones. Aunque no lo sepamos de modo consciente, ella está presente en la elección del color favorito de tu vestimenta, de un perfume o hasta de una carrera. Es la que más influencia tiene para que una persona sea feliz y exitosa o, a la inversa, poco feliz y propensa al fracaso”, explica el doctor argentino Néstor Braidot en El Clarín.



El médico agrega que, dentro del sistema de la memoria emocional se crean los marcadores somáticos, que “son experiencias emocionales que el cerebro asocia a sensaciones corporales que hemos sentido”. Algunas de estas experiencias, que son difíciles de controlar, pueden ser el tener miedo a algo o el recuerdo de grandes amores.



“Una vez que se crean determinados neurocircuitos es complejo desactivarlos. En el caso del miedo y en otras reacciones ante sucesos que generan marcas emocionales profundas, los recuerdos tienden a perpetuarse”, declara.



Tips para olvidarlo



Cada una tiene sus propias técnicas para olvidar a esa persona que ya no está presente. Pero a continuación te dejamos tres tips de la sexóloga puertorriqueña, Alessandra Rampolla.



1. Borra todo



Sabemos que es difícil borrar todo lo que tenga que ver con esa persona que fue en su momento muy especial, pero si quieres superar el dolor y pasar página debes hacerlo. “Si lo tienes como amigo en tus redes sociales, será muy difícil que no caigas en la tentación de revisar una y otra vez su perfil. Haciendo esto solo lograrás sentirte fatal y alimentar esos pensamientos que tanto daño te hacen. Si quieres, antes de eliminarlo, envíale un mensaje explicándole que no lo haces con mala intención, pero que en este momento lo mejor para ti es no tener noticias de él”, dice la sexóloga.,

2. No te compares



“El hecho de que él haya decidido estar con otra mujer no habla de ti, no significa que tú seas mejor o peor que la otra. Habla de él y de sus elecciones. No pierdas energía, pensando en una persona que no suma nada a tu vida. Usa esa energía para ti”.



3. Nuevos proyectos



Alessandra dice que este momento es el mejor para comenzar a hacer esas cosas que habías dejado de lado. “Tener nuevos proyectos te nutre, te permite crecer, vivir el presente y revalorizarte”, aconseja en una publicación de La Tercera. Si pasas por esta situación, aplica estos consejos prácticos.