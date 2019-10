Lo que sucede si buscas esto en Google

Google guarda muchos ases en la manga para hacernos sonreír. Entre ellos hay ciertos cambios que se dan al momento de explorar determinadas palabras que logran generar movimientos o ciertos efectos (por así llamarlos) a la hora de poner buscar o simplemente apretar la tecla intro. Mira esta selección publicada en la web Muy Interesante.¡Compruébalo por ti mismo!.



1- Si buscas: "do a barrel roll", "Tilt", "askew" o "Google Gravity"

Si pruebas a escribir “do a barrel roll” en el buscador y le das a la tecla de intro o buscar, ¿qué ocurre? Que la pantalla dará un giro de 360º. Otras palabras como “Tilt”, “askew” o “Google Gravity” generan simulaciones igualmente divertidas.,

2- Si buscas “answer to life, the universe, and everything”



Todos en algún momento de nuestra vida hemos querido saber -o queremos saber- la respuesta a la gran pregunta sobre la vida, el universo y... todo lo demás. Para saberlo solo tenemos que teclear esta frase en inglés: “answer to life, the universe, and everything” y pulsar intro o darle a buscar. El origen de este nuevo guiño que nos hace sonreír lo encontramos en la película de ciencia ficción “The Hitchhiker"s Guide to the Galaxy”, donde un superordenador llamado Deep Thought es el artífice de dar respuesta a tan magna pregunta. ¿La solución? Prueba y verás.,

3- Si buscas “Atari Breakout”

Estamos ante un homenaje nostálgico. ¿Recuerdas “Breakout”? Fue un videojuego desarrollado por la compañía Atari y publicado el 13 de abril de 1976 que hizo las delicias de todos. Este mítico videojuego arcade de Nolan Bushnell y Steve Bristow y con clara influencia de Pong, sigue teniendo fans por doquier. Por ello, Google tiene una sorpresa si escribes “Atari Breakout” en el buscador de imágenes. Pruébalo y diviértete. Fue creado para el 37 aniversario de Breakout pero aún sigue funcionando.,

4- Si buscas “Zerg Rush”

Continuamos con juegos. Si escribimos “Zerg Rush” en la caja de búsquedas de Google nos encontraremos un juego similar al famoso videojuego “Starcraft” -o serie de videojuegos- de la empresa Blizzard Entertainment, en las que tres razas se enfrentan en batallas singulares para lograr el dominio del universo. “Zerg Rush” nos mostrará un ejército de letras “O” que intentarán eliminar todo lo que haya en la pantalla. Para vencer a las fieras hordas enemigas, tendrás que armarte de tu ratón y tu velocidad para disparar a estas letras y hacerlas desapaecer. Una a una. A medida que vayamos eliminando las letras de la pantalla, nuestra puntuación irá aumentando. Atención: es adictivo.