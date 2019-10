DiCaprio compra los derechos para film sobre escándalo de Volkswagen

Leonardo DiCaprio ha comprado los derechos de un libro aún por escribir sobre el escándalo de emisiones de Volkswagen (VW) para producir una película sobre este intento de engañar a los reguladores, informaron este martes medios estadounidenses.



La productora Appian Way, propiedad del actor, y Paramount Pictures han adquirido los derechos del proyecto editorial del periodista de The New York Times Jack Ewing sobre la filosofía empresarial detrás del escándalo de las emisiones de los vehículos diesel del fabricante alemán.



A comienzos de septiembre, los reguladores estadounidense revelaron que Volkswagen había utilizado durante años un software para ocultar en los controles de emisión de gases el nivel real de contaminación de sus motores diesel.



El gigante alemán del motor, que se convirtió en el mayor fabricante mundial de automóviles en la primera mitad del año, reconoció que había utilizado un sistema informático durante los últimos siete años para mostrar emisiones menores en los controles en sus principales mercados y modelos diesel.



Volkswagen se enfrenta a una posible multa de hasta 18.000 millones de dólares por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.



Los derechos del libro sobre el escándalo, del que aún se están descubriendo detalles, se vendieron a comienzos de mes a la

editorial Norton por varios millones de dólares.



El libro tiene como propósito investigar la filosofía del "más, más rápido y mejor" detrás del escándalo.



DiCaprio ha producido filmes de éxito como "The Wolf of Wall Street", "Runner Runner" o "Out of the Furnace". Su próxima aparición como actor será en la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, "The Revenant"