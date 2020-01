Repudian a Cordera por incitación a la violación

El excantante de la popular banda Bersuit Vergarabat Gustavo Cordera se ganó el repudio general en Argentina y una amenaza de denuncia penal, por opinar que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo" y es de estúpidos evitar relaciones con menores si ellas lo buscan.



El músico se pronunció en una clase de la escuela TEA de periodismo en Buenos Aires, donde en un ejercicio "off the record", el invitado se deja entrevistar por un grupo de alumnos que simulan una conferencia de prensa. Uno de los estudiantes presentes, escandalizado con las declaraciones, lo publicó en Facebook.



"Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", dijo la voz de éxitos que cruzaron fronteras en América Latina en los años 1990 como El tiempo no para; Se viene, La argentinidad al palo y La bolsa.



Aunque es conocido por su estilo provocador, defensor de los símbolos de la izquierda argentina, este miércoles líderes políticos, fanáticos en redes sociales y dirigentes de los derechos de las mujeres coincidieron en que Cordera simplemente llegó muy lejos y es indefendible por estas declaraciones.



"Es una aberración de la ley que si una pendeja (niña) de 16 años con la c... caliente quiera c... con vos, vos no te las puedas c...", lanzó en una de las frases más repudiadas y expandidas en diversos medios en boca de este hombre que ha acompañado públicamente la popular campaña contra el feminicidio Ni Una menos".



Por su parte, desde la cuenta de Facebook de TEA se aclaró que una de las normativas de la escuela es que el contenido de las entrevistas no debe ser difundido, como sí hizo Dalinger: "Los alumnos conocen esa regla y pedimos que la respeten. Esto no significa que la institución avale las declaraciones de los entrevistados".



Incluso, la periodista Ingrid Beck, directiva de TEA Arte, explicó vía Twitter que no está de acuerdo con las declaraciones de Cordera, sin embargo explicó que a los entrevistados se les aclara que sus dichos no serán publicados, pues es la normativa de la clase.