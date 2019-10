Scioli y Macri, con más críticas que propuestas

Los candidatos a la presidencia de Argentina, el conservador Mauricio Macri, favorito en las encuestas, y el peronista Daniel Scioli, tuvieron este domingo un inédito debate público con un intercambio de críticas y pocas concreciones sobre sus planes económicos, el tema que más preocupa a los electores.



"Daniel, vos no sos el cambio, elegiste ser la continuidad", dijo Macri, candidato de Cambiemos, que basó buena parte de sus intervenciones en subrayar los errores del Gobierno de Cristina Fernández y la vinculación de su rival con el kirchnerismo.



"En qué te han transformado, pareces un panelista de 6,7, 8 (programa kirchnerista de la televisión pública argentina)", insistió el líder de Cambiemos.



"El problema de Argentina no es el dólar, es el Gobierno. No ha parado de mentir(...) Argentina tiene que crecer en base a un Gobierno que diga la verdad", replicaba Macri.



"Le digo a Macri que no se confunda, esta noche vino a debatir conmigo. Voy a ser el que voy a mandar y llevar adelante mis decisiones. Que no pierda su tiempo en querer debatir con un Gobierno que termina el 10 de diciembre", respondió Scioli.



El aspirante del Frente para la Victoria (FPV) afirmó que los argentinos decidirán, el próximo día 22, entre "dos caminos hacia el futuro".



"De ninguna manera jamás plantee la política en términos de enemistad personal, pero siento que sus ideas (las de Macri), sus decisiones y sus propuestas son un peligro para el conjunto de la sociedad", dijo Scioli.



El candidato peronista insistió en que un hipotético gobierno liderado por Cambiemos supondría una devaluación y ajustes.



"Te escucho decir que los argentinos tienen miedo, yo no creo, los veo muy contentos. Los que creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, han abusado del poder y ya no quieren volver al llano y perder privilegios", respondió Macri.



"Hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría cosas horribles, no hagas de vocero mío, habla de tus propuestas", agregó el candidato conservador.



La economía centró el primer bloque del debate presidencial, televisado por prácticamente todas las cadenas del país.



El objetivo de ambos candidatos, convencer a los indecisos, entre el 7 y el 12% del electorado, según las encuestas, para la segunda vuelta presidencial, el próximo día 22.

