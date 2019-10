Raymond Depardon fotografiará en Bolivia la memoria de sus padres

Atraído por la autenticidad de Bolivia, que le recuerda su infancia en una granja, el fotógrafo francés Raymond Depardon vuelve por quinta vez al país para hacer un reportaje basado en los indígenas y en las grandes ciudades, indicó este miércoles en la presentación del proyecto.



Fundador de la agencia Gamma, miembro de Magnum, Depardon, de 72 años, recorrerá durante un mes el país con la intención de transmitir "la idea precisa de Bolivia, un país que es auténticamente agrícola pero con unas ciudades muy vivas".



El viaje ha sido auspiciado por la representación de Bolivia ante la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Depardon reconoció sentirse especialmente cómodo en Bolivia, en cuyos habitantes encuentra la esencia de sus padres, "desconfiados pero a la vez elegantes, como las gentes del campo de antes".



Según el fotógrafo, una de las razones por las que aceptó este encargo es que "los indígenas bolivianos son muy difíciles de fotografiar, no posan y es en ello en lo que reside su fuerza".



"La gente del altiplano boliviano es distante y reservada, por lo que cuando les fotografío solo tomo una o dos instantáneas y me voy rápido, como la artillería en un combate", bromeó el fotógrafo.



El viaje tendrá lugar entre el 19 de julio y el 12 de agosto próximos, cuatro semanas durante las que el artista recorrerá el país en coche junto a su mujer y el mayor de sus hijos.



Pese a que "el itinerario no está establecido todavía", es seguro que pasará por el lago Titicaca, y las ciudades de Potosí y La Paz, así como por alguna feria de pueblo.



Durante el viaje Depardon inaugurará también su primera exposición en el Museo Nacional de Arte de Bolivia, en la capital del país, una muestra con 60 imágenes en color y blanco y negro de sus precedentes visitas.

"Creo que es importante confrontar las imágenes a la mirada de los propios bolivianos para poder tener su opinión" afirmó.



Mira alguna de las imágenes que realizó Depardon hace treinta años en varios psiquiátricos de Italia.,