¿Sabes por qué cerramos los ojos al besar?

Científicos de Inglaterra dejan atrás los mitos y las creencias populares sobre los besos con ojos abiertos y cerrados. Encontraron el motivo luego de haber realizado un estudio.



El equipo de psicólogos del centro Royal Holloway de la Universidad de Londres explica el misterio luego de haber realizado pruebas en un grupo de personas. La respuesta es así de simple: porque nuestro cerebro no puede hacer más de dos cosas al mismo tiempo.



Básicamente, cuando estamos viendo algo se anula parcialmente el sentido táctil. Por lo que las personas que besan con los ojos abiertos, no podrían sentir plenamente ni responder a los movimientos de la boca de la misma manera que con los ojos cerrados, explicaron las investigadoras Polly Dalton y Sandra Murphy, al portal elconfidencial.com.



Sin embargo, otra teoría, según un artículo publicado en el portal 20minutos.es, sostiene que al tener la mirada puesta en algo tan cercano (como la cara de otra persona cuando la estás besando), evita que puedas enfocar correctamente lo que estás viendo. En ese sentido, los ojos se cierran instintivamente y evitan ver una imagen borrosa.

Creencias populares



Mucha gente cree que quienes besan con los ojos abiertos, no están siendo del todo honestos y no son personas de confiar. Por otra parte, varias personas se sienten cohibidas y con algo de vergüenza, por lo que generalmente cierran los ojos para relajarse.