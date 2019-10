Transparencia solicitó las 'acciones necesarias' en el caso Zapata

El ministerio de Transparencia, mediante una nota oficial, solicitó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, "se asuman las acciones que fueran necesarias" para "asegurar la presencia de Gabriela Zapata en territorio nacional".



Esa cartera de Estado "ha tomado conocimiento de presuntas irregularidades en las que habría incurrido Gabriela Zapata, referidas a la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito a particulares con afectación al Estado", indica la nota recibida a las 08.30.



Romero explicó que "se ha procedido a la detención de Gabriela Zapata, no hay contradicción con el Fiscal General del Estado (...) Lo que nosotros hemos hecho es arrestar a Zapata y luego comunicar al Ministerio Público, amparados en la comunicación de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, que nos comunica que está presentando denuncia formal".



La autoridad consideró "falsa" la polémica con el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, que reaccionó molesto al enterarse del accionar policial y negó que existiera una orden para que se capture a la exnovia del presidente Evo Morales.



Romero dijo que "se ha hecho un operativo policial cerca al medio día para neutralizar cualquier riesgo de fuga. Será la Fiscalía la que establezca si va a iniciar una investigación o no, el tema es que estamos cumpliendo nuestra palabra empeñada".



"La Fiscalía no ha dispuesto absolutamente nada, ninguna aprehensión, esa debe ser responsabilidad absoluta del Ministro de Gobierno. Quiero desmentirle totalmente al ministro de Gobierno, que él responda", dijo a EL DEBER Guerrero.



