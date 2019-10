Cusi reta a Evo y Álvaro a una prueba de VIH-SIDA

El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, desafió al presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Álvaro García Linera, a practicarse la prueba del VIH- SIDA y hacerla pública para que experimenten la violación a la confidencialidad.



Cusi realizó el reto después de nueve meses de que el exministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, revelara que el magistrado era portador de la enfermedad, violando el derecho de confidencialidad sobre su condición de salud como portador del VIH-SIDA y transgrediendo la "Ley para la prevención del VIH-SIDA, protección de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinaria para la personas que viven con el VIH-SIDA".



"Sería interesante que ellos también, que el presidente, el vicepresidente, los ministros, los senadores y diputados, se sometan al examen de VIH-SIDA y yo solo espero que no nos encontremos con sorpresas. Como se trata de autoridades, el pueblo necesita saber cómo se encuentran", declaró Cusi a la agencia de noticias ANF.



Con seguridad que las autoridades van a alegar "su derecho de confidencialidad" y la vigencia de la Ley que precautela los derechos de las personas con VIH-SIDA, no obstante la aplicación de la norma sirve de acuerdo a los intereses políticos, comentó Cusi. "Por eso yo reto a ellos (autoridades) para que se hagan el examen", insistió.



Le costó su cargo



Juan Carlos Calvimontes fue ministro de Salud desde enero de 2012 hasta enero de 2014. La autoridad fue cuestionada por revelar la enfermedad del exmagistrado Gualberto Cusi, vulnerando la Ley 3729.



Después ratificó su declaración indicando que lo hizo porque Cusi "era un peligro doble para la sociedad”.



Aunque Morales y García Linera calificaron como un exceso las revelaciones del entonces ministro, también justificaron su actuación.



Cusi en el ejercicio de sus funciones como magistrado fue duro crítico del Gobierno. En su criterio ésta sería la causa para el juicio de responsabilidades que le iniciaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional y para que el exministro de Salud también revele su enfermedad.



"El Gobierno me mató en vida", porque no fue solo Calvimontes que asumió la decisión de referirse a mi condición lo hizo al amparo de las autoridades gubernamentales, sostuvo.