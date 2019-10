Santa Cruz no participará en el consejo autonómico

La gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, ha confirmado este miércoles que su autoridad no asistirá a la segunda sesión del Consejo Nacional de Autonomías, convocada por el Gobierno para el jueves 21 de mayo a las 16:00 en la ciudad de La Paz. La autoridad expresó que uno de los motivos es que el encuentro fue programado a destiempo.



“No vamos a asistir a esta convocatoria porque nos parece muy a destiempo. En este momento tenemos además que avalar un reglamento en el que nosotros vemos muchas contradicciones, en una parte dice se podrán aprobar resoluciones por consenso, en otra dice por dos tercios, y en otra por mayoría simple, no está coherente este reglamento”, explicó Lozada.



?Gobierno lamenta la ausencia de Santa Cruz



Ante esta posición, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, lamentó la decisión que tomó la gobernadora cruceña en no participar del encuentro convocado por el presidente Morales el sábado 16 de mayo; sin embargo, aseguró que el Consejo Nacional de Autonomías seguirá con o sin la participación de Santa Cruz.



“No asistir al consejo autonómico nos parece irresponsable, estas reuniones son para recibir las observaciones y trabajar en la aprobación de esos documentos. Santa Cruz va a estar ausente pero el consejo y las autonomías van a seguir adelante, Santa Cruz no quiere ahora apoyar las autonomías”,



El Consejo Nacional de Autonomías está conformado 24 autoridades: el presidente Evo Morales; los ministerios de Autonomías, Presidencia y Planificación de Desarrollo; los 9 gobernadores de Bolivia; cinco representantes de la autonomías indígenas originarias campesinas; cinco representantes de las asociaciones de municipios de Bolivia y un representante de la autonomía regional.



