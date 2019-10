El gobierno vuelve a pedir diálogo a los potosinistas

Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, volvió a convocar a la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) a sentarse a dialogar con una comisión ministerial. Ayer los cívicos no acudieron a la reunión citada por el Ministerio de la Presidencia.



Jhonny Llally, presidente del Comcipo, anunció que a las diez de la mañana de este lunes, la dirigencia decidirá si asisten o no a la convocatoria ministerial.



Tildan de política la medida



El viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada, calificó al movimiento cívico como "político" y se preguntó quién financia el traslado de ciudadanos de Potosí a La Paz en al menos 20 autobuses. Aunque no precisó la fuente de financiamiento, advirtió que las autoridades están indagando y que cuando lo sepan, darán la información a la opinión pública.



Cívicos piden reunirse con Evo



El 6 de julio un grupo de cívicos seguido de universitarios y mineros llegó a la sede de Gobierno para reclamar atención a un pliego de 26 puntos. Los potosinos exigen reunirse con el presidente Evo Morales y no con los ministros.