García Linera ve 'desprolijo' a Chile y agradece a Maná

El presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, advirtió que el Gobierno de Chile es 'desprolijo', tras conocerse la salida de Ascanio Cavallo del equipo de defensa de la demanda marítima, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"No nos sorprende el rumbo errático que tiene la defensa de Chile en La Haya, frente a un equipo sólido, estable consolidado, el nuestro, y que más bien se va ampliando en torno al liderazgo de Evo (...) No solo habla de una suerte de 'desproligidad' diplomática, Chile se está volviendo desprolijo", dijo en conferencia de prensa.

Esta jornada saltó que el estratega comunicacional concluyó su trabajo. "La diplomacia chilena no podía estar preparada porque nunca lo ha estado para que un vecino le sea hostil", dijo el profesional chileno que se sumó a ese trabajo en octubre de 2015.

"Estamos hablando de un Estado que no confía en su defensa, que sabe que lo que está defendiendo es falso", agregó García Linera y después se refirió al apoyo del grupo mexicano Maná, que esta noche actuará en La Paz, a la causa marítima.

"Estoy muy contento por esas declaraciones del grupo Maná, me han emocionado (...). Quiero agradecer, el presidente lo ha hecho, ha mandado un lindo tuit".

"De mi parte quiero agradecer, que cosa más bella decir que tiene derecho al mar. Agradezco al grupo Maná por este pronunciamiento (...) Quiero agradecer también (por) la defensa de la coca. Gracias por defender nuestras raíces", detalló García Linera.

Ayer Fher, el vocalista de Maná, sostuvo: "Por qué un país (Chile) no se hace más para abajo y el otro (Perú) un poco más para arriba, no mucho, aunque sea para tener una salida".

Mientras que Evo Morales escribió el siguiente tuit: "Hermanos de Maná, gracias por sus sencillas y profundas palabras de #MarParaBolivia; el pueblo les agradece. Bienvenidos a la #PatriaGrande".

Mensaje del presidente a Maná: