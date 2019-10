‘Mañaneros’ y gendarmes se agarran a golpes y pedradas

Nueve gremiales detenidos y al menos una decena de gendarmes y comerciantes heridos es el saldo de los enfrentamientos que se registraron anoche en la calle Jorori, del barrio Guaracachi, donde desde la tarde personal de la Alcaldía se posesionó, con la ayuda de los vecinos, para impedir que se lleve a cabo la feria de los ‘mañaneros’, que se realiza cada miércoles y sábado, de 3:00 a 9:00, en la que participan 1.200 comerciantes comandados por René Troncoso.

La tensión subió en la tarde cuando los gremiales intentaron ocupar la vía, pero los vecinos se le adelantaron, pues hicieron descargar varias camionadas de tierra, además de colocar alambres con púas para que no suceda lo mismo del sábado, cuando los gremiales descuidaron a la Gendarmería, se posesionaron y vendieron en el lugar.



Por la mañana Troncoso no acudió a declarar al Comando Policial 5 de la Villa Primero de Mayo aduciendo una descompensación, por lo que fue internado en la clínica San Martín de la Pampa de la Isla. Sus seguidores habían sido citados el sábado para demostrar su respaldo.

El secretario municipal de Defensa Ciudadana, José Negrete, estuvo en la plaza del barrio dando el respaldo a la tropa de unos 50 efectivos protegidos con cascos y escudos, además de toletes; pidió a los comerciantes que se retiren y se posesionen en el quinto anillo, entre las av. Tres Pasos al Frente y Cumabi.



Heridos

La refriega ocurrió a las 19:00 cuando la Policía se retiró del lugar, lo que fue aprovechado por un grupo de vendedoras que comenzó a lanzar piedras a los gendarmes, quedando dos mujeres y dos hombres heridos, los que fueron trasladados en ambulancias hasta los hospitales cercanos.

Entre los heridos también hubo hombres y mujeres gremiales, que presentaban golpes en la cabeza y arañazos. Incluso los aprehendidos tenían heridas en la cabeza. “Nos han golpeado con sus palos y nos han pateado”, dijo uno de ellos.



Los vecinos de las calles Jorori y Tajibo pidieron a la Alcaldía que deje de jugar al gato y al ratón y corra de una vez por todas a los ‘mañaneros’, pues les causan perjuicios y tampoco pueden sacar sus vehículos debido a que las vías están obstruidas. “No los queremos, que se vayan, lo peor es que en este enfrentamiento los gremiales colocaron de escudo a mujeres con hijos”, dijo Suelí Rodríguez, vecina.



En la Policía de la Villa Primero de Mayo, el abogado de los comerciantes, David Orellana, descalificó la detención aduciendo que fue ilegal porque llevaron a sus clientes en calidad de aprehendidos y no de arrestados. Negrete anunció que los detenidos serán demandados por asociación delictuosa, lesiones gravísimas, intento de homicidio, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos por ocupar una vía, querella que será extendida para los dirigentes del sector,

Una gendarme salió herida de un piedrazo en la cabeza, fue auxiliada