Yolanda Cabrera, incesante promotora del folclore

Yolanda Cabrera Rosado recibirá un homenaje esta noche en la Casa de la Cultura (20:00) por su aporte al rescate de la riqueza cultural del departamento. El reconocimiento nace de una iniciativa de sus hijas Eliana Castro Cabrera y Verónica Cardozo Cabrera, así como del Ballet Folclórico Piraí, uno de los grupos que la profesora creó y dirigió, junto con el Conjunto Autóctono Municipal.



Referente inevitable de la investigación de la música regional, Cabrera ha impulsado la formación y el estudio de las danzas, de los instrumentos folclóricos y la cultura en general. Festivales como el Sombrero ‘e saó y diversos eventos artísticos en colegios e instituciones de la capital cruceña y de las provincias fueron fruto de su perseverancia.



“La idea del Ballet Folclórico Piraí era contar con un grupo que fuera representativo de las danzas regionales. Con el ballet viajamos mucho sobre todo a escala provincial desde 1992. En Cuiabá (Brasil) participamos con éxito de un festival de danza y nos presentamos ante miles de personas con dazas y ritos ceremoniales chiquitanos y guarayos”, recuerda.



Esfuerzo

El Conjunto Autóctono Municipal nació con el objetivo de difundir nuestra música nativa y proyectar las compilaciones realizadas en los trabajos de investigación en nuestras comunidades. “Ellos no leían música; se convirtieron en uno de los principales grupos”, acota la investigadora.

Cabrera también creó la tamborita de la Normal Enrique Finot, que participó del primer festival Sombrero ‘e sao (1984). “Llevaba como 10 años investigando sobre el violín de tacuara que sabía que estaba en Guarayos. La idea era presentarlo para el festival. Luego de recoger diversa información lo encontramos. En esa ocasión, además de preparar la primera tamborita con músicos jóvenes, también presentamos la danza del café”, rememora.



Cuando se trata de investigar, Cabrera viaja hasta el último rincón del departamento con tal de obtener los datos precisos sobre algún instrumento o particularidad de la cultura de alguna comunidad.

Uno de los aspectos en los que insististe al momento de señalar las fallas en la interpretación de las danzas, es la llamada proyección que se quiere dar a los elementos típicos. Y dice, sin exagerar, que se ha cansado de recomendar a los coreógrafos que se olviden del famoso rengueo a la hora de enseñar a bailar los ritmos regionales, sobre todo el taquirari y la chobena.



“He dictado unos 300 cursos en diversas instituciones educativas y culturales, pero, lamentablemente, nuestra gente es muy descuidada y se olvida de las cosas que uno recomienda. Resultado de eso es lo que se ve en la actualidad y desde hace tiempo en los bailes que se organizan en festivales y horas cívicas de los colegios. Por ejemplo, casi me da un infarto al ver en un corso lo que habían hecho con el baile suelto, o al enterarme de que un colegio de Santa Cruz representó al departamento en un festival en Sucre bailando tinku”, añade.



Las consecuencias de un accidente que sufrió este año la obligan a moverse con más cuidado, pero sus ganas de seguir adelante siguen intactas. Luego de haber grabado discos de instrumentos autóctonos y uno de himnos de las provincias, la profesora Cabrera espera concretar la publicación de un libro que resuma sus investigaciones.



“Gracias a Dios que me ha dado un poco más de tiempo para poder hacer estas cosas. Ha sido tanto el esfuerzo y viajar por todas partes, que ya cuando tenía que dedicarme a escribir, no podía porque me llamaban de otro lado para cumplir con diversos compromisos”, concluye