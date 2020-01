Admisión chilena tendrá 'peso' en litigio por Silala

Afirmaciones como la realizada por el geógrafo de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería chilena, Alejandro Ahumada, tendrán su peso específico en el litigio entre Bolivia y el vecino país por las aguas del Silala, de acuerdo al secretario general de la Dirección Estratégica de Defensa del Manantial, René Martínez.



La autoridad sostuvo que "van a tener peso específico estos conceptos técnicos, científicos". El funcionario señaló el fin de semana que "las aguas del río fueron encauzadas en alguna oportunidad para su mejor aprovechamiento; esas canalizaciones, esos encauzamientos no impactan negativamente en el curso (...), hace varios años que esas canalizaciones no están siendo operadas y el río escurre naturalmente".



Martínez explicó que "si hay un curso natural, qué es lo que está canalizando", contradicciones que relacionó al "nerviosismo" que a su juicio siente el Gobierno de Michelle Bachelet por la "falta de argumentos" frente al litigio sobre el tema ante la Corte de La Haya.



"Parlamentarios de Chile fueron a un lugar distinto y fueron a ver a dónde van a parar nuestras aguas y eso lo conocemos (...) El lugar de la naciente de los manantiales del Silala muestran una gran cantidad de obras civiles, que fueron construidas por Chile y que fueron utilizadas para drenar", acotó el representante en entrevista con radio Compañera.



Concluyó señalando que "(Jorge) Tarud afirmó muy suelto de boca que nuestro Gobierno tiene planes para encausar las aguas, nada más falso (..) Estamos en el legítimo derecho de asumir las acciones para aprovechar las aguas, pero aún son proyectos".



El propio Canciller de Chile Heraldo Muñoz admitió la canalización de las aguas del Silala. "Hubo una canalización en el siglo XIX en territorio boliviano que no afecta el curso de las aguas, porque igualmente seguiría fluyendo ese río hacia nuestro territorio", sostuvo hace tres meses en una entrevista con "El País".