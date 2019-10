El Torno protesta por retiro de placas en el municipio cruceño

El alcalde de El Torno, Gerardo Paniagua, denunció esta mañana que la Alcaldía de Santa Cruz decomisó al menos 20 placas de vehículos que tributan en su municipio, sin tener la potestad para hacerlo porque le correspondería a su jurisdicción realizar esos controles.



Panigua indicó que el argumento del municipio cruceño es que esos vehículos no pagan impuestos en Santa Cruz aunque ya estén tributando en otros municipios como El Torno.



En respuesta al reclamo de Paniagua, el director de la Dirección de Tráfico y Transporte (DTT) de Santa Cruz, Alberto Moreira, argumentó que los propietarios de esos vehículos deben impuestos y el retiro de placa en esos casos está respaldado por ordenanzas municipales.

La autoridad edil amenazó con tomar acciones similares desde el jueves con vehículos registrados en Santa Cruz de la Sierra. "Nosotros en El Torno también vamos a decomisar las placas de los vehículos que tengan placa del municipio de Santa Cruz y no estén inscritos en El Torno", advirtió.



El concejal Ronald Callejas manifestó que el municipio cruceño no tiene la potestad de retirar la placa de vehículos que tributan en otros municipios. "Desde hace 25 días ocurre este abuso y hay más de 20 conductores afectados", indicó.



El director de la Secretaria de Recaudaciones y Catastro (SER), Paúl Cortez, explicó que no tienen ningún inconveniente con los vehículos de transporte público, pero los motorizados que están constantemente en Santa Cruz tendrán que registrarse para tributar.